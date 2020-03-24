Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что введение карантина привело к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: Ляшко на брифинге 24 марта

Прямая речь: "Мы недавно проводили исследования, как влияют наши превентивные меры. Нельзя сказать, что мы уже можем сегодня говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания, и мы имеем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины.

Это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект.

И отсутствие стремительной динамики развития и распространения коронавирусной болезни на территории Украины – это опять же один из моментов (результатов, – ред.) тех превентивных мер, которые сделало руководство нашего государства, чтобы исключить большое количество случаев коронавирусной болезни".

Детали: Ляшко добавил, что Минздрав уверен в том, что все, что они делают, является правильным, и все рекомендации, которые они дают населению, приведут к эффективным мерам профилактики.

Главный санврач отметил, что за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев коронавируса (10 на Киевщине и 1 в Тернопольской области). 24 марта подтвердили 13 новых случаев в Черновицкой области (в основном это те люди, которые контактировали с заболевшими ранее).

Сейчас исследования на коронавирус проводят как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях.

Ляшко надеется, что количество больных не будет стремительно расти, поскольку люди будут соблюдать карантин, не выходить без надобности из дома, держать социальную дистанцию ​​в 1,5 метра и часто мыть руки с мылом.

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Напомним: