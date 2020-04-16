Рада внесла в регламент изменения против "поправочного спама", говорят, временные

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент.

Источник: заседание парламента 16 апреля

Прямая речь спикера Совета Дмитрия Разумкова: "За 242. Решение принято. Закон принят в целом".

Детали: Проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры поддержали 204 нардепа от "Слуги народа", 15 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", 13 – от группы "Доверие" и 10 внефракционных.

Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале.

В случае подачи ко второму чтению законопроекта предложений, поправок в количестве, которое в 5 раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Исключение составит рассмотрение проекта кодекса или законопроекта по специальной процедуре.

Особая процедура применяется по предложению не менее одной трети (150) народных депутатов и при поддержке большинства (226 нардепов) от конституционного состава Верховной Рады, а также при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

На применение особой процедуры дается два дня: фракциям и группам – на представление главному комитету не более пяти предложений, поправок, не учтенных комитетом, на которых они настаивают; внефракционным депутатам – на одну неучтенную комитетом поправку.

У главного комитета также будет два дня на обобщение предложений и поправок – перед рассмотрением в пленарном режиме.

Главное юридическое управление ВР указало на то, что особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении позволит принимать значительные по объему законопроекты без постатейного обсуждения и голосования, но может негативно влиять на качество закона и нарушать право законодательной инициативы.

По словам спикера Рады, изменения будут действовать на период карантина плюс 30 дней.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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