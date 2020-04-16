В день обмена боевики только один раз нарушили "тишину"

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Четверг, 16 апреля 2020, 18:46

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: Для обстрела наших подразделений вблизи поселка Пески противник применил автоматические станковые гранатометы. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.

Что было раньше: Утром 16 апреля на КПВВ "Майорск" украинской стороне передали 9 заложников.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс боевые действия


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