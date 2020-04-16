В день обмена боевики только один раз нарушили "тишину"

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: Для обстрела наших подразделений вблизи поселка Пески противник применил автоматические станковые гранатометы. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.

Что было раньше: Утром 16 апреля на КПВВ "Майорск" украинской стороне передали 9 заложников.