В день обмена боевики только один раз нарушили "тишину"
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Четверг, 16 апреля 2020, 18:46
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.
Источник: штаб ООС
Детали: Для обстрела наших подразделений вблизи поселка Пески противник применил автоматические станковые гранатометы. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.
Что было раньше: Утром 16 апреля на КПВВ "Майорск" украинской стороне передали 9 заложников.
Украинская правда
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