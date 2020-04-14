На Житомирщине не могли потушить пожар 10 дней
Вторник, 14 апреля 2020, 19:43
Пожар на Житомирщине, который начался 4 апреля, ликвидировали только во вторник 14 апреля.
Источник: Управление ДСНС Украины в Житомирской области
Детали: Пожар был на территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств Народичского ГП "Народичский СЛГ".
Сейчас на месте происшествия сотрудники спецлесхоза проводят патрулирование и контроль за территориями и массивами, на которых бушевали пожары.
Напомним:
- В понедельник вечером на Киевщине, над зоной отчуждения, пошел дождь, но там продолжается ликвидация пожара, начавшегося 4 апреля из-за поджога травы.
- Президент Владимир Зеленский 14 апрелязаслушает информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина на счет пожаров.
- Центр ядерной безопасности сообщал, что 14 апреля ветер изменит направление и загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев.
Украинская правда