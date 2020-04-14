На Житомирщине не могли потушить пожар 10 дней

Пожар на Житомирщине, который начался 4 апреля, ликвидировали только во вторник 14 апреля.

Источник: Управление ДСНС Украины в Житомирской области

Детали: Пожар был на территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств Народичского ГП "Народичский СЛГ".

Сейчас на месте происшествия сотрудники спецлесхоза проводят патрулирование и контроль за территориями и массивами, на которых бушевали пожары.

Напомним: