Генсек ООН прокомментировал обмен пленными на Донбассе

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Пятница, 17 апреля 2020, 06:22

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал взаимном освобождении удерживаемых лиц на Донбассе.

Источник: Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН

Дословно: "Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее взаимное освобождение и обмен пленными, связанных с конфликтом на востоке Украины. Он выразил надежду, что эта важная гуманитарная акция накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом для достижения большего прогресса, включая постоянное прекращение огня в контексте глобального призыву ООН, а также дальнейшего разведения сил и беспрепятственного гуманитарного доступа через контактную линию".

Что было раньше: Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

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Темы: ООН Донбасс война обмен


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