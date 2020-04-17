За минувшие сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел - ООС

За прошедшие сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов. Украинские военные дали ответ из штатного вооружения, после чего противник отказался от дальнейших провокаций.

Потерь среди наших защитников результате вражеского обстрела не было.

По данным разведки, 16 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника.

Дословно: "17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Что было раньше: Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

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