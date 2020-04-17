Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19

Пятница, 17 апреля 2020, 09:41
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19
Фото Думская

За последние сутки в Украине зафиксирован 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек умерли и 60 выздоровели 15 апреля.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай".

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 296 случаев;

Волынская область – 122 случая;

Днепропетровская область – 89 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 177 случаев;

Закарпатская область – 150 случаев;

Запорожская область – 118 случаев;

Ивано-Франковская область – 427 случаев;

Кировоградская область – 218 случаев;

м. Киев – 705 случаев;

Киевская область – 253 случая;

Львовская область – 203 случая;

Луганская область – 9 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 93 случая;

Полтавская область – 41 случай;

Ровенская область – 240 случаев;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 353 случая;

Харьковская область – 56 случаев;

Херсонская область – 51 случай;

Хмельницкая область – 38 случаев;

Черновицкая область – 759 случаев;

Черкасская область – 137 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 17 апреля в Центр общественного здоровья поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.  

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • За 15 апреля в Украине зафиксировано 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 8 человек умерли, 43 выздоровели.
  • За 14 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случая заражения коронавирусом, 10 летальных случаев, 24 человека выздоровели.
  • За 13 апреля в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.
  • За 12 апреля в Украине было зафиксировано 325 новых случаев, умерли 10 человек, выздоровели 8 человек.
  • За 11 апреля было получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, умерли 10 человек, выздоровели тоже 10-ро.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Украинакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Украина
Президент Литвы не исключил наложения вето на текст декларации саммита НАТО
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Россияне обстреляли 9 областей: за сутки 4 человека погибли
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: