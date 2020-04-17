В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19
За последние сутки в Украине зафиксирован 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек умерли и 60 выздоровели 15 апреля.
Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook
Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай".
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 296 случаев;
Волынская область – 122 случая;
Днепропетровская область – 89 случаев;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 177 случаев;
Закарпатская область – 150 случаев;
Запорожская область – 118 случаев;
Ивано-Франковская область – 427 случаев;
Кировоградская область – 218 случаев;
м. Киев – 705 случаев;
Киевская область – 253 случая;
Львовская область – 203 случая;
Луганская область – 9 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 93 случая;
Полтавская область – 41 случай;
Ровенская область – 240 случаев;
Сумская область – 81 случай;
Тернопольская область – 353 случая;
Харьковская область – 56 случаев;
Херсонская область – 51 случай;
Хмельницкая область – 38 случаев;
Черновицкая область – 759 случаев;
Черкасская область – 137 случаев;
Черниговская область – 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 17 апреля в Центр общественного здоровья поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.