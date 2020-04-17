В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине зафиксирован 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек умерли и 60 выздоровели 15 апреля.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай".

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 296 случаев;

Волынская область – 122 случая;

Днепропетровская область – 89 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 177 случаев;

Закарпатская область – 150 случаев;

Запорожская область – 118 случаев;

Ивано-Франковская область – 427 случаев;

Кировоградская область – 218 случаев;

м. Киев – 705 случаев;

Киевская область – 253 случая;

Львовская область – 203 случая;

Луганская область – 9 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 93 случая;

Полтавская область – 41 случай;

Ровенская область – 240 случаев;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 353 случая;

Харьковская область – 56 случаев;

Херсонская область – 51 случай;

Хмельницкая область – 38 случаев;

Черновицкая область – 759 случаев;

Черкасская область – 137 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 17 апреля в Центр общественного здоровья поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.