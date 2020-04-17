Грязь в воздухе Киева снова зашкаливает: лидер среди самых грязных городов

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Пятница, 17 апреля 2020, 22:57

Качество воздуха в украинской столице настолько снизилась, что Киев уверенно опередил города, которые традиционно считались самыми грязными в мире.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 376 единиц, что характеризуется как опасный уровень. Это более чем вдвое грязнее, чем в китайском Шанхае, где сильный смог - это обычное дело.

Еще один город, известный своим грязным воздухом - Пекин - набирает всего 93 балла. Индекс Дели - 84.

 

Предыстория: 16 апреля вечером жители Киева почувствовали сильный запах дыма. Оказалось, что это результат пожаров в экосистемах районов, расположенных на северо-запад от столицы.

Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев - мировой лидер по загрязненному воздуху.

Однако уже 17 апреля днем украинская столица опустилась в рейтинге самых грязных городов мира с 1 на 9 место.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Киев экология пожар


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