СМИ пишут о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП. Там отрицают

По данным СМИ, главу УПЦ МП митрополита Онуфрия и митрополита УПЦ МП Антония тайно госпитализировали с коронавирусом. В то же время представители церкви опровергают эту информацию.

Источник: "Религиозная правда", ТСН.Тиждень, ZN.UA, митрополит Антоний в комментарии УП, Центр информации УПЦ МП

Детали: "Религиозная правда" со ссылкой на источники в Киево-Печерской лавре сообщила, что митрополита Онуфрия и управляющего делами УПЦ МП митрополита Антония, а также ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра госпитализировали после обнаружения у них коронавируса.

При этом, как пишет издание, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. По данным источника "Религиозной правды", скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию.

Издание также пишет, что митрополит Антоний, который вечером 17 апреля появился в программе "Свобода слова Савика Шустера", оставил клинику на это время и поехал в Киево-Печерскую Лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором была договоренность заранее.

В то же время ТСН.Тиждень сообщает, что имеет подтверждение этой информации.

Дословно ТСН.Тиждень: "Подтверждаем. Верхушка УПЦ МП от испуга легла в клинику под чужими именами, когда получила положительный тест. Вчера Антоний в Лавру на эфир с температурой ездил".

Детали: "Зеркало недели" также сообщает, что у митрополита Онуфрия несколько дней назад был обнаружен коронавирус. По данным источников ZN.UA, им занимаются в Киевском институте сердца Бориса Тодурова.

Дословно ZN.UA: "Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.

И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца".

Детали: Вместе с тем, сам митрополит Антоний в комментарии "Украинской правде" опроверг информацию о госпитализации себя или митрополита Онуфрия.

Прямая речь митрополита Антония: "Я нахожусь у себя в келье в Лавре. У меня температура 36,6, я здоров. Готовлюсь править вечером службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

Блаженнейший Онуфрий находится у себя в резиденции. Обычно там, где он служит, собирается очень много народу, поэтому Блаженнейший будет служить Пасхальную службу, наверное, у себя в храме на территории резиденции. В Лавре он служить не может, потому что она закрыта на карантин и ни в нее, ни из нее нельзя выйти".

Детали: Позже Центр информации УПЦ МП заявил, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к пасхальному богослужению.

Там сообщили, что Онуфрий совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции во избежание скопления множества верующих.

В УПЦ МП заявили, что митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии, которую он проведет в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

Что предшествовало: Ранее управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призвал прихожан, несмотря на карантин, прийти в Свято-Воскресенский храм недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве, куда представители УПЦ МП намерены привезти Благодатный огонь.

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