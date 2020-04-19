В Москве за сутки выявили в 10 раз больше больных Covid-19, чем во всей Украине

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 13:30

В российской столице за минувшие сутки выявили 3 570 случаев заражения коронавирусом, в то же время в Украине за этот период зафиксировали 343 больных.

Источник: телеграм-канал Минздрава РФ

Детали: Общее число заболевших в Москве составляет 24 324 человек.

Во всей России за сутки выявлено 6 060 заболевших, общая цифра на 19 апреля - 42,8 тысяч.

Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.
  • С 22 апреля в Москве вынужденно ужесточают карантин.

Украинская правда
Темы: Росcия эпидемия коронавирус


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