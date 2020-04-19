В Москве за сутки выявили в 10 раз больше больных Covid-19, чем во всей Украине
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Воскресенье, 19 апреля 2020, 13:30
В российской столице за минувшие сутки выявили 3 570 случаев заражения коронавирусом, в то же время в Украине за этот период зафиксировали 343 больных.
Источник: телеграм-канал Минздрава РФ
Детали: Общее число заболевших в Москве составляет 24 324 человек.
Во всей России за сутки выявлено 6 060 заболевших, общая цифра на 19 апреля - 42,8 тысяч.
Напомним:
Украинская правда
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