В Москве за сутки выявили в 10 раз больше больных Covid-19, чем во всей Украине

В российской столице за минувшие сутки выявили 3 570 случаев заражения коронавирусом, в то же время в Украине за этот период зафиксировали 343 больных.

Источник: телеграм-канал Минздрава РФ

Детали: Общее число заболевших в Москве составляет 24 324 человек.

Во всей России за сутки выявлено 6 060 заболевших, общая цифра на 19 апреля - 42,8 тысяч.

Напомним: