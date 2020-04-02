По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10.00 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая COVID-19".

Детали: Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В ЦОЗ не уведомили, в каких именно областях зафиксировали летальных случаях среди больных COVID-19.

Сообщается, что с начала года Центр общественного здоровья получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас случаи заболевания COVID-19 в Украине подтверждено:

Винницкая обл. - 51 случай;

Волынская обл. - 10 случаев;

Днепропетровская обл. - 10 случаев;

Донецкая обл. - 7 случаев;

Житомирская обл. - 6 случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

м. Киев - 160 случаев;

Киевская обл. - 64 случая;

Кировоградская обл. - 7 случаев;

Львовская обл. - 11 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 14 случаев;

Полтавская обл. - 5 случаев;

Ровенская обл. - 19 случаев;

Сумская обл. - 26 случаев

Тернопольская обл. - 106 случаев;

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 4 случая;

Хмельницкая обл. - 6 случаев;

Черкасская обл. - 54 случая;

Черновицкая обл. - 143 случая;

Черниговская обл. - 3 случая.

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