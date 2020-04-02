Коронавирус: в Украине стало больше больных COVID-19, 20 смертей
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Четверг, 2 апреля 2020, 10:09
По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.
Источник: Центр общественного здоровья
Дословно: "По состоянию на 10.00 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая COVID-19".
Дополняется...
Украинская правда
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