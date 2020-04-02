В Украине 804 человека заболели COVID-19, из них 20 умерли
По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.
Источник: Центр общественного здоровья
Дословно: "По состоянию на 10.00 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая COVID-19".
Детали: Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В ЦОЗ не уведомили, в каких именно областях зафиксировали летальных случаях среди больных COVID-19.
Сообщается, что с начала года Центр общественного здоровья получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Сейчас случаи заболевания COVID-19 в Украине подтверждено:
- Винницкая обл. - 51 случай;
- Волынская обл. - 10 случаев;
- Днепропетровская обл. - 10 случаев;
- Донецкая обл. - 7 случаев;
- Житомирская обл. - 6 случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 19 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случая;
- м. Киев - 160 случаев;
- Киевская обл. - 64 случая;
- Кировоградская обл. - 7 случаев;
- Львовская обл. - 11 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 14 случаев;
- Полтавская обл. - 5 случаев;
- Ровенская обл. - 19 случаев;
- Сумская обл. - 26 случаев
- Тернопольская обл. - 106 случаев;
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 4 случая;
- Хмельницкая обл. - 6 случаев;
- Черкасская обл. - 54 случая;
- Черновицкая обл. - 143 случая;
- Черниговская обл. - 3 случая.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус
Предыстория:
- По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 932,3 тысячи случаев заражений коронавирусом. Среди них 46,8 тысяч людей умерли, 193,1 – вылечились.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.