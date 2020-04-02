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В Украине 804 человека заболели COVID-19, из них 20 умерли

Четверг, 2 апреля 2020, 10:09
В Украине 804 человека заболели COVID-19, из них 20 умерли

По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10.00 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая COVID-19".

Детали: Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В ЦОЗ не уведомили, в каких именно областях зафиксировали летальных случаях среди больных COVID-19.

Сообщается, что с начала года Центр общественного здоровья получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас случаи заболевания COVID-19 в Украине подтверждено:

  • Винницкая обл. - 51 случай;
  • Волынская обл. - 10 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 10 случаев;
  • Донецкая обл. - 7 случаев;
  • Житомирская обл. - 6 случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случая;
  • м. Киев - 160 случаев;
  • Киевская обл. - 64 случая;
  • Кировоградская обл. - 7 случаев;
  • Львовская обл. - 11 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 14 случаев;
  • Полтавская обл. - 5 случаев;
  • Ровенская обл. - 19 случаев;
  • Сумская обл. - 26 случаев
  • Тернопольская обл. - 106 случаев;
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 4 случая;
  • Хмельницкая обл. - 6 случаев;
  • Черкасская обл. - 54 случая;
  • Черновицкая обл. - 143 случая;
  • Черниговская обл. - 3 случая.
 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 932,3 тысячи случаев заражений коронавирусом. Среди них 46,8 тысяч людей умерли, 193,1 – вылечились.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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