Коронавирус: в Украине стало больше больных COVID-19, 20 смертей

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Четверг, 2 апреля 2020, 10:09

По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "По состоянию на 10.00 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая COVID-19".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: Covid-2019 коронавирус Украина


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