В ОРДО коронавирусом заболел ребенок

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Четверг, 2 апреля 2020, 10:08

На оккупированной территории Донецкой области зафиксировали еще один случай коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 возросло до двух человек.

Источник: РИА Новости со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения ДНР"

Дословно: "1 апреля 2020 года в результате проведенного исследования был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в ДНР".

Детали: Отмечается, что коронавирус подтвердился у ребенка пациентки, у которой был ранее выявлен COVID-19.

Сообщается, что заболевание у матери и ребенка протекает в легкой форме. Они лежат в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении.

Что было раньше: Боевики "ДНР" решили полностью закрыть пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения с 21 марта для недопущения распространения коронавируса.

Предыстория:

  • 19 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории оккупированного Донбасса за неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, у 91 человека – подозрение на пневмонию, а тестов на коронавирус там нет.  
  • По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 932,3 тысяч случаев заражений коронавирусом. Среди них 46,8 тысяч людей умерли, 193,1 – вылечились.

Темы: Донецкая область ОРДЛО коронавирус


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