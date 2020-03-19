Коронавирус: Боевики полностью закрывают пропуск людей через линию разграничения
Боевики "ДНР" решили полностью закрыть пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения с 21 марта для недопущения распространения коронавируса.
Источник: информресурс боевиков со ссылкой на так называемого главу "ДНР" Дениса Пушилина
Прямая речь: "В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой Народной Республики на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта 2020 года".
Детали: По словам Пушилина, таким образом у жителей оккупированных регионов, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, еще есть время вернуться домой.
Он также добавил, что боевики примут все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей.
Пушилин заявляет, что на оккупированной территории Донецкой области на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.
Что было раньше: Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории оккупированного Донбасса за неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, у 91 человека – подозрение на пневмонию, а тестов на коронавирус там нет.
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Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт пускают только по 10 человек, и то только тех, кто в медицинской маске.
- По состоянию на 22:00 18 марта в Украине 16 зараженных на коронавирус: в Черновицкой области – 10, Житомирской – 1, Киевской – 2, Донецкой – 1 и в Киеве – 2.
- По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.