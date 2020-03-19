Коронавирус: Боевики полностью закрывают пропуск людей через линию разграничения

Боевики "ДНР" решили полностью закрыть пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения с 21 марта для недопущения распространения коронавируса.

Источник: информресурс боевиков со ссылкой на так называемого главу "ДНР" Дениса Пушилина

Прямая речь: "В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой Народной Республики на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта 2020 года".

Детали: По словам Пушилина, таким образом у жителей оккупированных регионов, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, еще есть время вернуться домой.

Он также добавил, что боевики примут все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей.

Пушилин заявляет, что на оккупированной территории Донецкой области на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Что было раньше: Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории оккупированного Донбасса за неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, у 91 человека – подозрение на пневмонию, а тестов на коронавирус там нет.

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