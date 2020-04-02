В Ивано-Франковском перинатальном центре умерла еще одна роженица, у которой подозревают заболевание COVID-19.

Источник: брифинг Ивано-Франковской областной государственной администрации, Facebook-страница городского головы Франковска Руслана Марцинкива

Детали: О смерти женщины в соцсети 1 апреля сообщил мэр Франковска Марцинкив.

Прямая речь Марцинкива: "Внезапно умерла женщина в роддоме. Ребенок под присмотром врачей. Вскрытие показало, что вероятно легкие были повреждены короновирусом. Ждем окончательных результатов тестов".

Уже 2 апреля на брифинге ОГА начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко сообщила, что женщина умерла внезапно, но ребенка удалось спасти путем кесарева сечения. Младенец родился недоношенным на 35-36 неделе беременности и сейчас находится в реанимации в среднем состоянии тяжести.

Прямая речь Бойко: "Вчера вечером в городском перинатальном центре скоропостижно скончалась беременная женщина. Медицинская помощь была оказана ей очень быстро. До 10 минут буквально женщину розродили.

Причины такой внезапной смерти женщины на фоне полного здоровья в настоящее время устанавливаются. Женщина не была в контакте с беременной, у которой подтвержден коронавирус.

Сегодня проводилось вскрытие: было установлено, что у женщины есть подозрение на двустороннюю пневмонию. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем то, что у этой женщины выставлено ​​подозрение на коронавирусную инфекцию. Отобраны все необходимые материалы для доставки в референс-лабораторию ЦОЗ, чтобы исследовать истинную причину смерти этой женщины".

Сейчас коронавирус подтвержден у еще одной беременной женщины во Франковском перинатальном центре. Она изолирована в отдельной палате, ее состояние удовлетворительное.

Также на брифинге сообщили, что уже 3 апреля будут результаты анализов на COVID-19 младенца, мать которого умерла в родильном 30 марта. Посмертно у женщины подтвердили заболевания новым коронавирусом.

Кроме того, 30 марта в центре умерла еще одна женщина больна COVID-19. В начале марта ей проводили плановую гинекологическую операцию.

Таким образом в центре умерли две женщины с подтвержденным заболеванием COVID-19, сейчас ожидаются результаты анализов еще одной роженицы, которая умерла на 1 апреля. Еще одна беременная с подтвержденным коронавирусом пока изолирована в отдельной палате в удовлетворительном состоянии.

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