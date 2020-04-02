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Зеленский обсудил с главными "слугами" скандал с Ермаком

Четверг, 2 апреля 2020, 20:40
Зеленский обсудил с главными слугами скандал с Ермаком

Президент Владимир Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа" относительно ситуации с видеозаписями брата председателя Офиса президента Андрея Ермака - Дениса.

Источник: собеседники Украинской правды во фракции

Детали: По словам источников, Зеленский нервничал и возмущался медийными атаками и реакцией партии на них.

Ермак тоже принимал участие во встрече.

Прямая речь одного из собеседников: "Давид (Арахамия, председатель фракции - УП) начал обсуждать тему, что и как происходит. Мы в "Парковом" были. 6-7 людей были на связи в зуме. Затем примчался Зеленский и Ермак. Президент повещал 20 минут и уехал, оставил нас на Ермака. Ермак полтора часа объяснял, что и к чему. Говорил о Гео (Леросе, нардепе, который слил видео, на котором брат Ерамка якобы торгует должностями - УП), что он перешел на личности. Объяснял ситуацию с братом и это видео. Пока - он убедил нас. Но что на тех видео будет дальше - никто не знает. После этого мы обсуждали заявление, которое вышло".

"Президент заявил, что не позволит никому, даже самым близким людям, заниматься коррупцией, и посоветовал подождать результатов работы правоохранителей", - рассказала УП одна из замглавы фракции Галина Янченко.

По ее словам, из контекста разговора было понятно, что президент не комментировал пленки Лероса, видя в них политический подтекст.

"В этой ситуации просматривается не только влияние одного олигарха, но и одного бывшего главы Офиса президента", - сказала Янченко.

Она также добавила, что на встрече была озвучена информация, что не только Леросу вручили повестки на допрос, но и брату главы ОП Денису Ермаку, который больше 8 часов провел на допросах в СБУ и ГБР.

В то же время "Слуга народа" опубликовала в Facebook официальное заявление по этому поводу.

Фракция призвала правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование ситуации и установить, были ли факты коррупции, а если были, то кто и какой вред нанес ими государству. Следствие также должно установить, кто записывал видео и какие мотивы были у этих людей.

"Слуга народа" подчеркнула недопустимость "любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти".

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Офис президента заявил на это, что ни один человек с видеозаписей брата председателя ОП Дениса Ермака не был назначен на топ-должности.
  • А нардепы от "Слуги народа" захотели просить президента Владимира Зеленского встретиться с фракцией из-за скандальных "пленок" с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакскандалСлуга народаГео Лерос
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