У Зеленского отреагировали на "записи Ермака": Никто с видео должность не получил

1697 просмотров
Четверг, 2 апреля 2020, 19:25

Офис президента заявляет, что ни один человек с видеозаписей брата председателя ОП Дениса Ермака не был назначен на топ-должности.

Источник: заявление Офиса в Телеграмм

Дословно: "Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку".

Дополняется...

Темы: Зеленский Андрей Ермак скандал


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полиция до сих пор расследует видео с грузовиком, который "сбивает" Зеленского 2 апреля 2020, 18:35
Зеленский опять хочет обсудить с руководителями АЗС цены на бензин 2 апреля 2020, 16:19
Зеленский пообещал проконтролировать распределение средств защиты от коронавируса между больницами 2 апреля 2020, 15:18
Все новости
Главные новости
Министр здравоохранения записал обращение: Самые тяжелые недели впереди
Из 24 аппаратов ИВЛ только 2 смогут спасать больных коронавирус - аудит больницы в Киеве
Топ-чиновник передал кому-то секретные документы об обороне страны – СБУ
Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому и Ермаку
Все новости
здоровье

COVID-19 может передаться во время секса. Рассказываем, как быть здоровым и довольным одновременно

опрос

Каких средств защиты не хватает украинцам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!