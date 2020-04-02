У Зеленского отреагировали на "записи Ермака": Никто с видео должность не получил

Офис президента заявляет, что ни один человек с видеозаписей брата председателя ОП Дениса Ермака не был назначен на топ-должности.

Источник: заявление Офиса в Телеграмм

Дословно: "Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку".

Детали: В ОП заверили, что власть "имеет нулевую толерантность к коррупции", а ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса президента, "продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки".

По данным Офиса, сейчас СБУ проводит допросы обеих сторон: и брата главы ОП Дениса Ермака, и народного депутата Гео Лероса, который обнародовал полученные пленки. НАБУ открыло дело по заявлению нардепа, а ГБР - по заявлению руководителя ОП Андрея Ермака.

Офис президента говорит, что ждет результатов расследования от правоохранителей.

Дословно: "Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять какую-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное".

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