У Зеленского отреагировали на "записи Ермака": Никто с видео должность не получил
Офис президента заявляет, что ни один человек с видеозаписей брата председателя ОП Дениса Ермака не был назначен на топ-должности.
Источник: заявление Офиса в Телеграмм
Дословно: "Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку".
Детали: В ОП заверили, что власть "имеет нулевую толерантность к коррупции", а ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса президента, "продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки".
По данным Офиса, сейчас СБУ проводит допросы обеих сторон: и брата главы ОП Дениса Ермака, и народного депутата Гео Лероса, который обнародовал полученные пленки. НАБУ открыло дело по заявлению нардепа, а ГБР - по заявлению руководителя ОП Андрея Ермака.
Офис президента говорит, что ждет результатов расследования от правоохранителей.
Дословно: "Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять какую-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное".
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
- Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".
- В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
- Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.