У Зеленского отреагировали на "записи Ермака": Никто с видео должность не получил
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Четверг, 2 апреля 2020, 19:25
Офис президента заявляет, что ни один человек с видеозаписей брата председателя ОП Дениса Ермака не был назначен на топ-должности.
Источник: заявление Офиса в Телеграмм
Дословно: "Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку".
Дополняется...
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