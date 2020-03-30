ГБР взялось за нардепа, который показал "обличительное" видео о брате Ермака

3443 просмотра
Понедельник, 30 марта 2020, 19:00

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из "Слуги народа" Гео Лероса, который обнародовал видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака торгует государственными должностями.

Источник: Укринформ со ссылкой на источники в ГБР

Детали: Сообщается, что бюро отреагировало на заявление Ермака и открыло дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса:

- ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц,

- ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

- ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия,

- ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сведения в ЕРДР внесены Офисом генерального прокурора.

Дословно: "Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса президента Украины".

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".

Украинская правда
Темы: Андрей Ермак ГБР криминал Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Схемы" установили, кто записал "пленки Ермака" и кто на них попал 29 марта 2020, 22:50
"Слуга" отправил в НАБУ видео с братом Ермака и "торговлей" должностями 29 марта 2020, 21:23
Ермак пожалуется СБУ и ГБР на видео с "торговлей" должностями 29 марта 2020, 14:50
Все новости
Главные новости
Рада в первом чтении поддержала так называемый "антиколомойский" закон
Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина
В Черновцах умер больной Covid-19 – облгосадминистрация
Шмыгаль об увольнении глав Минздрава и Минфина: Страна требует быстрых действий
Все новости
Медицина

Что делать в случае отказа в тестировании на COVID-19

экология

10 впечатляющих фактов о мехе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів