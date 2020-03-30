ГБР взялось за нардепа, который показал "обличительное" видео о брате Ермака

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из "Слуги народа" Гео Лероса, который обнародовал видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака торгует государственными должностями.

Источник: Укринформ со ссылкой на источники в ГБР

Детали: Сообщается, что бюро отреагировало на заявление Ермака и открыло дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса:

- ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц,

- ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

- ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия,

- ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сведения в ЕРДР внесены Офисом генерального прокурора.

Дословно: "Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса президента Украины".

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