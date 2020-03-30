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ГБР взялось за нардепа, который показал "обличительное" видео о брате Ермака

Понедельник, 30 марта 2020, 21:54
Гео Лерос

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из "Слуги народа" Гео Лероса, который обнародовал видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака торгует государственными должностями.

Источник: Укринформ со ссылкой на источники в ГБР

Детали: Сообщается, что бюро отреагировало на заявление Ермака и открыло дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса:

- ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц,

- ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

- ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия,

- ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сведения в ЕРДР внесены Офисом генерального прокурора.

Дословно: "Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса президента Украины".

На ситуацию отреагировал сам Лерос. Он написал в Фейсбуке, что в понедельник ему уже позвонили и вызвали на допрос в ДБР. 

Все происходящее он назвал "театром абсурда". 

Прямая речь: "В итоге ДБР на меня, а не на коррупционеров, возбудило уголовное дело по 4 статьям, процитирую две самые циничные:

ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

- ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия.

То есть то, что зафиксировано на пленках не имеет значение, оказывается, что раскрывать коррупционеров - разглашение гостайны".

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками".

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакГБРкриминалВерховная РадаГео Лерос
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