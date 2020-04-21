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"Все хотят укусить": Лукашенко отреагировал на критику борьбы с коронавирусом

Вторник, 21 апреля 2020, 13:25
Все хотят укусить: Лукашенко отреагировал на критику борьбы с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что республика оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения.

Источник: Лукашенко во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка", передает государственное информагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней".

Детали: Лукашенко настаивает, что из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. Президент Беларуси невзирая на критику продолжает утверждать, что в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.

Напомним: 20 апреля в Беларуси диагностировали 1485 заражений.

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Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
  • В то же время Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.

Темы: коронавирусБеларусьЛукашенко
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