"Все хотят укусить": Лукашенко отреагировал на критику борьбы с коронавирусом

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Вторник, 21 апреля 2020, 13:25

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что республика оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения.

Источник: Лукашенко во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка", передает государственное информагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней".

Детали: Лукашенко настаивает, что из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. Президент Беларуси невзирая на критику продолжает утверждать, что в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.

Темы: коронавирус Беларусь Лукашенко


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