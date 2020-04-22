22 апреля Офис президента покажет фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского, а после завершения карантина обещает провести пресс-конференцию с главой государства.

Источник: ОПУ в Facebook

Дословно: "В 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на многих ведущих украинских телеканалах".

Детали: Также в ОПУ пообещали, что после завершения карантина Зеленский "непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера, смогут задать вопросы по итогам года президентства".

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