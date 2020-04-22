Зеленский снял фильм о себе и обещает пресс-конференцию
22 апреля Офис президента покажет фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского, а после завершения карантина обещает провести пресс-конференцию с главой государства.
Источник: ОПУ в Facebook
Дословно: "В 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на многих ведущих украинских телеканалах".
Детали: Также в ОПУ пообещали, что после завершения карантина Зеленский "непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера, смогут задать вопросы по итогам года президентства".
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Предыстория:
- 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский.
- 31 августа телеканал "1+1" показал записанное интервью с Зеленским, посвященное 100 дням его работы.
- 10 октября 2019 года Зеленский дал пресс-конференцию на столичном фудкорте.