Кабмин продлил карантин до 11 мая

Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Источник: заседание правительства 22 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Предполагается продолжение действия карантина до 11 мая".

Детали: Также, по словам Степанова, постановление Кабмина предлагает разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, поскольку "в стране сложилась напряженная ситуация с запасами крови".

Кроме того, позволят привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного медицинского осмотра.

Также постановление утверждает порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией людей – в частности, с помощью приложения "Дия".

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, при принятии решения Кабмин опирался на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая.

Он добавил, что правительство имеет "четкий план выхода из карантина", который состоит из 5 этапов.