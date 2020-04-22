Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин продлил карантин до 11 мая

Среда, 22 апреля 2020, 13:44
Кабмин продлил карантин до 11 мая

Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Источник: заседание правительства 22 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Предполагается продолжение действия карантина до 11 мая".

Детали: Также, по словам Степанова, постановление Кабмина предлагает разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, поскольку "в стране сложилась напряженная ситуация с запасами крови".

Кроме того, позволят привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного медицинского осмотра.

Также постановление утверждает порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией людей – в частности, с помощью приложения "Дия".

Также Кабмин продлил запрет на авиаперевозки до 11 мая.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, при принятии решения правительство опиралось на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая.

Он добавил, что правительство имеет "четкий план выхода из карантина", который состоит из 5 этапов.  

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантинКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: