Вспышка COVID-19 среди медиков на Николаевщине: 23 зараженных
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Среда, 22 апреля 2020, 14:33
В Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19, из них - 23 медицинских работника.
Источник: Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС
Детали: За последние сутки добавилось 16 подтвержденных случаев.
Больше всего больных - в Домановском районе - 43 человека (по состоянию на 21 апреля было 28 больных).
В статистике за предыдущие дни не фигурировали медицинские работники.
За время появления вируса в области (первое сообщение было от 11 апреля) умер один человек и еще никто не поправился.
Предыстория:
- Николаевская область долгое время оставалсь единственным регионом Украины без случаев заражения COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко даже приехал с инспекцией в Николаев, чтобы проверить этот "феномен".
- Лишь 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом.
- 14 апреля местные власти Николаевщины заявили, что коронавирус в области появился из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому.
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Украинская правда
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