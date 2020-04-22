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Вспышка COVID-19 среди медиков на Николаевщине: 23 зараженных

Среда, 22 апреля 2020, 14:33
Вспышка COVID-19 среди медиков на Николаевщине: 23 зараженных

В Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19, из них - 23 медицинских работника.

Источник: Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС

Детали: За последние сутки добавилось 16 подтвержденных случаев.

Больше всего больных - в Домановском районе - 43 человека (по состоянию на 21 апреля было 28 больных).

В статистике за предыдущие дни не фигурировали медицинские работники.

За время появления вируса в области (первое сообщение было от 11 апреля) умер один человек и еще никто не поправился.

Предыстория:

  • Николаевская область долгое время оставалсь единственным регионом Украины без случаев заражения COVID-19. Главный санитарный врач Виктор Ляшко даже приехал с инспекцией в Николаев, чтобы проверить этот "феномен".
  • Лишь 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом.
  • 14 апреля местные власти Николаевщины заявили, что коронавирус в области появился из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусНиколаевская область
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