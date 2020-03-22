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Air Canada сокращает половину персонала

Воскресенье, 22 марта 2020, 04:00
Air Canada сокращает половину персонала

Из-за резкого сокращения рейсов, связанное с пандемией COVID-19, авиакомпания Air Canada сокращает более 5100 работников.

Источник: CBC News

Дословно: "В Канадской союзе государственных служащих, которая представляет интересы бортпроводников Air Canada, новость подтвердили, уточнив, что сокращение касаться 3600 сотрудников Air Canada и 1549 - дочерней компании Rouge".

Детали: Кроме этого, Air Canada планирует уменьшить сеть своих маршрутов, вместо 154 международных и 62 внутренних рейсов будет выполняться только 19 и 40 соответственно.

Предыстория:

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.
  • За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.

Темы: коронавирусКанада
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