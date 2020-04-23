В Чернобыльской зоне тушат три очага пожаров
В Чернобыльской зоне до сих пор тушат пожары на территории Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Дословно: "По состоянию на 18 ч. 23 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств".
Детали: Согласно сообщению, основные усилия направлены на локализацию 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка).
К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, в том числе 7 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины.
Что было раньше: директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ДСНС Владимир Демчук на брифинге 22 апреля сообщил, что в Чернобыльской зоне отчуждения нет очагов открытого огня, но полностью потушить пожар не удается из-за непроходимой лесной местности.
Предыстория:
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
- По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщинесоставляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
- Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
- В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операциюв лесу.