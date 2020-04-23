В Чернобыльской зоне тушат три очага пожаров

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Четверг, 23 апреля 2020, 18:59

В Чернобыльской зоне до сих пор тушат пожары на территории Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 18 ч. 23 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств".

Детали: Согласно сообщению, основные усилия направлены на локализацию 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка).

К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, в том числе 7 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины.

Что было раньше: директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ДСНС Владимир Демчук на брифинге 22 апреля сообщил, что в Чернобыльской зоне отчуждения нет очагов открытого огня, но полностью потушить пожар не удается из-за непроходимой лесной местности.

Предыстория:

  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
  • По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщинесоставляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операциюв лесу.

Темы: Чернобыль пожар ГСЧС


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