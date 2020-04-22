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Зеленский сменил Ермаку заместителя

Среда, 22 апреля 2020, 20:30
Зеленский сменил Ермаку заместителя

Новым заместителем руководителя Офиса президента стал Роман Машовец.

Источник: указы президента, пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Одной из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова".

Детали: Президент Владимир Зеленский также уволил предыдущего заместителя руководителя ОПУ Анну Коваленко.

Справка: Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

Напомним: 4 сентября у Андрея Богдана появилась первая заместительница.

21 апреля стало известно, что Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршин и заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президента
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