Зеленский сменил Ермаку заместителя

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Среда, 22 апреля 2020, 20:30

Вновь заместителем руководителя Офиса президента стал Роман Машовец.

Источник: указы президента, пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Одним из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова".

Детали: Президент Владимир Зеленский также освободил предыдущего заместителя руководителя ОПГ Анну Коваленко.

Справка: Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

Напомним: 4 сентября У Андрея Богдана появилась первая заместительница.

Украинская правда
Темы: Зеленский Андрей Ермак Офис президента


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