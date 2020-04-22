Зеленский сменил Ермаку заместителя

Вновь заместителем руководителя Офиса президента стал Роман Машовец.

Источник: указы президента, пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Одним из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова".

Детали: Президент Владимир Зеленский также освободил предыдущего заместителя руководителя ОПГ Анну Коваленко.

Справка: Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

Напомним: 4 сентября У Андрея Богдана появилась первая заместительница.