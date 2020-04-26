В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 17:39

В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.

Источник: РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Климента

Детали: Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. В общей сложности от 150 до 200 человек.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку, при этом трое человек умерли.

Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших.

12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.

Климент добавил, что митрополита Павла уже выписали из больницы и он здоров.

Напомним: В Лавре умер монах, настоятель госпитализирован.

Темы: церковь коронавирус эпидемия Киев религия


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