РосСМИ сообщили, что в Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом
Воскресенье, 26 апреля 2020, 17:39
Российские СМИ пишут, что в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.
При этом в комментарии УП представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент отметил, что его слова издание "РБК" передало некорректно.
Источник: РБК
Детали: Как пишет российский сайт, все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Всего - от 150 до 200 человек.
По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку, при этом три человека умерли.
Напомним:
- Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых больных.
12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавируса был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.В Лавре умер монах, настоятель госпитализирован.