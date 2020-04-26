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РосСМИ сообщили, что в Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом

Воскресенье, 26 апреля 2020, 17:39
РосСМИ сообщили, что в Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом

Российские СМИ пишут, что в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.

При этом в комментарии УП представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент отметил, что его слова издание "РБК" передало некорректно.

Источник: РБК

Детали: Как пишет российский сайт, все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Всего - от 150 до 200 человек.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку, при этом три человека умерли.

Напомним:

  • Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых больных.
    12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавируса был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.    В Лавре умер монах, настоятель госпитализирован.

Темы: церковькоронавирусэпидемияКиеврелигия
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