Российские СМИ пишут, что в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ МП, коронавирусной инфекцией заразились все священники, в том числе и настоятель.

При этом в комментарии УП представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент отметил, что его слова издание "РБК" передало некорректно.

Источник: РБК

Детали: Как пишет российский сайт, все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Всего - от 150 до 200 человек.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку, при этом три человека умерли.

Напомним: