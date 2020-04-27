ЕС об изменениях в налоговой и на таможне: важно не рисковать реформами

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Понедельник, 27 апреля 2020, 11:27

В Европейском Союзе и США внимательно следят за назначениями в Государственной налоговой и таможенной службах Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter официального представительства ЕС в Украине.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в правительство чиновников в таможенной и налоговой службах", - заявили в европейском дипведомством.

"Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - добавили в представительстве ЕС.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Верланов считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".

Нефедов сказал, что отставка стала сюрпризом для многих министров.

Темы: ЕС Налоговая служба таможня


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