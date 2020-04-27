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ЄС про зміни в українських податковій і митниці: важливо не ризикувати реформами

Понеділок, 27 квітня 2020, 11:27

У Європейському союзі і США уважно стежать за призначеннями у Державній податковій та митній службах України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Twitter офіційного представництва ЄС в Україні. 

"ЄС і США пильно слідкують за призначеннями в уряді високопосадовців у митній та податковій службах", - заявили у європейському дипвідомстві. 

"Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери", - додали у представництві ЄС. 

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. 

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Верланов вважає, що його звільнення є нічим не обгрунтованим "політичним рішенням". 

Нефьодов сказав, що звільнення стало сюрпризом для багатьох міністрів. 

Теми: ЄСПодаткова службамитниця
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