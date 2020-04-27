ЄС про зміни в українських податковій і митниці: важливо не ризикувати реформами
У Європейському союзі і США уважно стежать за призначеннями у Державній податковій та митній службах України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Twitter офіційного представництва ЄС в Україні.
"ЄС і США пильно слідкують за призначеннями в уряді високопосадовців у митній та податковій службах", - заявили у європейському дипвідомстві.
Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
Верланов вважає, що його звільнення є нічим не обгрунтованим "політичним рішенням".
Нефьодов сказав, що звільнення стало сюрпризом для багатьох міністрів.