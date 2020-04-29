Хиллари Клинтон поддержала Байдена на предстоящих выборах
Хиллари Клинтон, бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах, поддержала нынешнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена в борьбе за президентский портфель.
Источник: CNN
Детали: Бывшая кандидатка выразила свою поддержку Байдену во время видеобеседы.
По ее словам, действующий претендент на президентское кресло от демократов "готовился к этому моменту всю свою жизнь". Клинтон даже назвала Байдена "другом.
"Я хочу добавить свой голос к тем, кто уже поддержал вас в качестве нашего президента", – заявила последовательная оппонентка Трампа.
В свою очередь, Байден также назвал Клинтон "другом" и поблагодарил ее за поддержку.
Отмечается, что Клинтон и раньше говорила, что поддержит будущего кандидата. Ее позиция является стратегически важной для Байдена, поскольку Клинтон пользуется существенной поддержкой среди сторонников Демократической партии.
Напомним:
- Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.
- Джо Байден стал единым кандидатом от демократов на президентских выборах США. Его соперником будет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
- Недавно Байден заявил, что взял бы партнером для своей дальнейшей кампании в качестве кандидата в вице-президенты США Мишель Обаму.