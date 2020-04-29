Хиллари Клинтон поддержала Байдена на предстоящих выборах

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Среда, 29 апреля 2020, 01:05

Хиллари Клинтон, бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах, поддержала нынешнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена в борьбе за президентский портфель.

Источник: CNN

Детали: Бывшая кандидатка выразила свою поддержку Байдену во время видеобеседы.

По ее словам, действующий претендент на президентское кресло от демократов "готовился к этому моменту всю свою жизнь". Клинтон даже назвала Байдена "другом.

"Я хочу добавить свой голос к тем, кто уже поддержал вас в качестве нашего президента", – заявила последовательная оппонентка Трампа.

В свою очередь, Байден также назвал Клинтон "другом" и поблагодарил ее за поддержку.

Отмечается, что Клинтон и раньше говорила, что поддержит будущего кандидата. Ее позиция является стратегически важной для Байдена, поскольку Клинтон пользуется существенной поддержкой среди сторонников Демократической партии.

Напомним:

  • Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.
  • Джо Байден стал единым кандидатом от демократов на президентских выборах США. Его соперником будет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
  • Недавно Байден заявил, что взял бы партнером для своей дальнейшей кампании в качестве кандидата в вице-президенты США Мишель Обаму.

Украинская правда
Темы: Клинтон США виборы


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