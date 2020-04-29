Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гілларі Клінтон підтримала Байдена на майбутніх виборах

Середа, 29 квітня 2020, 01:05
Гілларі Клінтон підтримала Байдена на майбутніх виборах

Гілларі Клінтон, колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах, підтримала чинного кандидата від Демократичної партії Джо Байдена у боротьбі за президентський портфель.

Джерело: CNN

Деталі: Колишня кандидатка висловила свою підтримку Байдену під час відеобесіди.

За її словами, чинний претендент на президентське крісло від демократів  "готувався до цього моменту все своє життя". Клінтон навіть назвала Байдена "другом. 

"Я хочу додати свій голос до тих, хто вже підтримав вас у якості нашого президента", – заявила послідовна опонентка Трампа. 

У свою чергу, Байден також назвав Клінтон "другом" та подякував їй за підтримку. 

Зазначається, що Клінтон і раніше говорила, що підтримає майбутнього кандидата. Її позиція є стратегічно важливою для Байдена, оскільки Клінтон користується суттєвою підтримкою серед прихильників Демократичної партії. 

Нагадаємо:

  • Вибори президента США заплановані на листопад 2020 року. 
  • Джо Байден став єдиним кандидатом від демократів на президентських виборах США. Його суперником буде чинний президент, республіканець, Дональд Трамп. 
  • Нещодавно Байден заявив, що взяв би партнером для своєї подальшої кампанії в якості кандидата у віцепрезиденти США Мішель Обаму.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КлінтонСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
Клінтон
Експрезидент США Клінтон: У 2011 році я розумів, що напад Путіна на Україну - питання часу
Померла колишня очільниця Держдепу США Мадлен Олбрайт 
Білла Клінтона виписали з лікарні
Останні новини
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
Усі новини...
Реклама: