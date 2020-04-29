Хілларі Клінтон підтримала Байдена на майбутніх виборах

121 перегляд
Середа, 29 квітня 2020, 01:05

Хілларі Клінтон, колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах, підтримала чинного кандидата від Демократичної партії Джо Байдена у боротьбі за президентський портфель.

Джерело: CNN

Деталі: Колишня кандидатка висловила свою підтримку Байдену під час відеобесіди.

За її словами, чинний претендент на президентське крісло від демократів  "готувався до цього моменту все своє життя". Клінтон навіть назвала Байдена "другом. 

"Я хочу додати свій голос до тих, хто вже підтримав вас у якості нашого президента", – заявила послідовна опонентка Трампа. 

У свою чергу, Байден також назвав Клінтон "другом" та подякував їй за підтримку. 

Зазначається, що Клінтон і раніше говорила, що підтримає майбутнього кандидата. Її позиція є стратегічно важливою для Байдена, оскільки Клінтон користується суттєвою підтримкою серед прихильників Демократичної партії. 

Нагадаємо:

  • Вибори президента США заплановані на листопад 2020 року. 
  • Джо Байден став єдиним кандидатом від демократів на президентських виборах США. Його суперником буде чинний президент, республіканець, Дональд Трамп. 
  • Нещодавно Байден заявив, що взяв би партнером для своєї подальшої кампанії в якості кандидата у віцепрезиденти США Мішель Обаму.

Українська правда
Теми: Клінтон США вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Держдеп не знайшов доказів для звинувачень Клінтон у справі про листування 20 жовтня 2019, 04:11
Клінтон назвала "фавориткою росіян" кандидатку в президенти від демократів 20 жовтня 2019, 01:10
Сенатори США вимагають розслідування зв'язків Хіларі Клінтон з Україною 30 вересня 2019, 22:24
Усі новини
Головні новини
На Донбасі вбили українського військового
Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти Венедіктової за скаргою Стерненка
Поліція завітала в ресторан Тищенка
Як у більшості країн: Шмигаль розповів, чому не можна швидше послабити карантин
Усі новини
Фото

Найпрекрасніші птахи світу живуть в Бразилії

комікси

Комікси для тих, хто любить чорний гумор