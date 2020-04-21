Байден хотів би зробити Мішель Обаму віцепрезидентом США

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Вівторок, 21 квітня 2020, 23:59

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що взяв би партнером для своєї подальшої кампанії в якості кандидата у віцепрезиденти США Мішель Обаму.

Джерело: Байден в інтерв’ю KDKA

Деталі: Байден відповів на запитання, чи призначив би він Мішель Обаму віцепрезидентом, якби вона захотіла: "Я би взяв її, не моргнувши й оком".

Проте Байден сумнівається, що колишня перша леді зацікавлена в роботі віцепрезидентом.

Кандидат у президенти США наголосив, що на цю посаду розглядає лише жінку.

Пряма мова Байдена: "Я вважаю своїм обов'язком, щоб це була жінка, оскільки важливо, щоб моя адміністрація мала вигляд суспільства, щоб вона була схожа на націю".

Що передувало: 13 квітня стало відомо, що Джо Байден переміг Берні Сандерса на президентських праймеріз у штаті Вісконсін. 

На минулому тижні сенатор Берні Сандерс вийшов з виборчих перегонів у США і не буде боротися за номінацію від Демократично партії на президентських виборах. 

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Теми: США вибори Обама


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