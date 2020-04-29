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Предприниматели протестуют против карантина под Кабмином

Среда, 29 апреля 2020, 10:41
Предприниматели протестуют против карантина под Кабмином
Укринформ

Под зданием Кабинета министров в 9:00 началась акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные меры.

Источник: "Укринформ"

Детали: По данным корреспондента, сейчас под зданием Кабмина находится несколько сотен протестующих.

По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований.

 

Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

Протестующие на авто перекрывали движение по улице Грушевского, но сейчас митингующие забрали свои машины и освободили улицу для проезда.

 
 

У Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.

Что было ранее: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлил, что к нему поступают многочисленные просьбы о смягчении карантина, однако пойти на такое правительство пока не может.

В то же время на заседании 29 апреля правительство может принять решение об открытии продовольственных рынков. Ранее Министерство здравоохранения определилось с условиями, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.

Напомним: Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа от "Слуги народа"  Николая Тищенко посещают VIP-гости — нардеп утверждает, что его ресторан "Велюр" не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".

Темы: карантинКабинет министров
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