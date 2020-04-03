У двух медиков Львова подтвердили COVID-19
В двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом.
Источник: сайт Львовского городского совета
Дословно: "Один из медиков – это врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Мужчине 47 лет. Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией.
Второй врач – из пятой городской поликлиники, он находился на лечении в пятой больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Мужчина 1966 года, перевезен в инфекционную больницу".
Детали: Отмечается, что в настоящее время проводят опрос лиц, с которыми контактировали больные, всех людей изолировали, взяли биоматериал для ПЦР-тестирования. Также медики обследуют родственников больного врача-анестезиолога.
По состоянию на утро 3 апреля на Львовщине в целом есть 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, два человека уже выздоровели.
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Предыстория:
- По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.