У двух медиков Львова подтвердили COVID-19

1361 просмотр
Пятница, 3 апреля 2020, 13:15

В двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом.

Источник: сайт Львовского городского совета 

Дословно: "Один из медиков – это врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Мужчине 47 лет. Он болел, находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией.

Второй врач – из пятой городской поликлиники, он находился на лечении в пятой больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Мужчина 1966 года, перевезен в инфекционную больницу".

Детали: Отмечается, что в настоящее время проводят опрос лиц, с которыми контактировали больные, всех людей изолировали, взяли биоматериал для ПЦР-тестирования. Также медики обследуют родственников больного врача-анестезиолога.

По состоянию на утро 3 апреля на Львовщине в целом есть 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, два человека уже выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория: 

  • По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: Львов коронавирус Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во Львове 5 больных в тяжелом состоянии – Садовый 2 апреля 2020, 14:03
Во Львове массовое тестирование выявило COVID-19 e водительницы трамвая 30 марта 2020, 16:34
Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод 30 марта 2020, 00:03
Все новости
Главные новости
С 6 апреля в Украине запрещается ходить более чем по двое
Шмыгаль рассказал, когда начнут снимать карантин
Еще двое киевлян умерли от коронавируса – Кличко
3 апреля. No time to die: мировая рецессия экономики, страх второй волны в Китае, в России запрещают продажу алкоголя
Все новости
здоровье

COVID-19 может передаться во время секса. Рассказываем, как быть здоровым и довольным одновременно

опрос

Каких средств защиты не хватает украинцам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!