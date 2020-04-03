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В больнице доставят 12 тысяч многократных защитных костюмов – ОПУ

Пятница, 3 апреля 2020, 14:11
В больнице доставят 12 тысяч многократных защитных костюмов – ОПУ

Офис президента заявляет, что до конца следующей недели в медицинские учреждения Украины доставят 12 тысяч многократных защитных костюмов для врачей.

Источник: сайт ОПУ по результатам селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса

Дословно: "Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многократных защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды".

Детали: В ОПУ добавили, что закупка необходимых спецсредств и оборудования происходит на постоянной основе.

В частности, ночью 3 апреля в Украину прибыло 100 тысяч тестов, и к вечеру их доставят в регионы.

Также 3 апреля планируют подписать контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов. Их также обещают доставить в регионы в начале следующей недели.

По словам министр здравоохранения Максима Степанова, сейчас проходит лицензирование украинских предприятий для изготовления препаратов, которые помогут начать преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избегать осложнений.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория: 

  • По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: Офис президентакоронавирусмедицина
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