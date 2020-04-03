В ОПУ через 3 месяца рассказали, почему Зеленский решил махнуть в Оман
В Офисе президента заявили, что визит Владимира Зеленского в Оман в январе не имел официального статуса, а приходил в личных целях, но из-за многолетнего отсутствия визитов высокого уровня между Украиной и Оманом президент решил использовать поездку для укрепления дипломатических отношений.
Источник: ответ ОПУ на запрос "Украинской правды"
Дословно: "Поездка президента в Султанат Оман не имела официального статуса, проходила в личных целях и за собственные средства....
Учитывая отсутствие визитов высокого уровня между Украиной и Султанатом Оман с даты установления дипломатических отношений (19 мая 1992 года), президент Украины использовал посещения Султаната для установления контактов с его руководством, координации взаимных шагов с целью укрепления дипломатических отношений между странами, активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".
Детали: В ОПУ добавили, что в связи с тем, что визит был неофициальным Офис президента к подготовке и организации поездки не привлекался, организационно-протокольное обеспечение визита Зеленского в Оман не проводилось и делегация не предусматривалась.
Отмечается, что перелет и проживание в гостинице в Омане оплачивала супруга президента из собственных средств.
При этом в ОПУ добавили, что на официальном сайте президента "всесторонне освещается деятельность главы государства с целью информирования общественности о встречах Владимира Зеленского, которые имеют общественный интерес", в частности, там можно ознакомиться и с деталями встреч в Омане.
Также отмечается, что в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, Зеленский "прервал свой частный визит" в Оман и вернулся в Киев, а руководству Омана написал письмо с благодарностью за помощь в быстром возвращении на родину.
Предыстория:
- В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В пресс-службе сообщили об официальном визите, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета за собственные средства.
- По наблюдению программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
- 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев тем же чартером, которым в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
- Во время поездки Зеленского сопровождал его помощник Андрей Ермак. СМИ предполагали, что президент мог встречаться с представителями РФ. Такую версию в ОП отрицали и решили подать в суд на "Схемы".