65 палаток посреди поля: В Украине начали открывать места для обсервации

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Пятница, 3 апреля 2020, 17:28

Спасатели ДСНС в Днепропетровской области установили первый в Украине палаточный городок для обсервации людей, зараженных COVID-19.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Это пилотный проект изолированного городка для обсервации людей, в котором могут разместить до 130 человек.

В течение двух дней спасатели обустроили лагерь с 65 палатками, приспособленными для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.

Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: ГСЧС коронавирус эпидемия Днепропетровская область


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