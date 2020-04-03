65 палаток посреди поля: В Украине начали открывать места для обсервации
Спасатели ДСНС в Днепропетровской области установили первый в Украине палаточный городок для обсервации людей, зараженных COVID-19.
Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Детали: Это пилотный проект изолированного городка для обсервации людей, в котором могут разместить до 130 человек.
В течение двух дней спасатели обустроили лагерь с 65 палатками, приспособленными для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.
Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.
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Предыстория:
- По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.