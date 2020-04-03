65 палаток посреди поля: В Украине начали открывать места для обсервации

Спасатели ДСНС в Днепропетровской области установили первый в Украине палаточный городок для обсервации людей, зараженных COVID-19.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Это пилотный проект изолированного городка для обсервации людей, в котором могут разместить до 130 человек.

В течение двух дней спасатели обустроили лагерь с 65 палатками, приспособленными для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.

Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

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