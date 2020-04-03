Все вижу и слышу: Зеленский ответил медикам по поводу коронавируса

Президент Владимир Зеленский ответил украинским врачам, которые обращаются к нему в социальных сетях из-за проблем с коронавирусом.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Что касается обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым.

Медики Дубна обратили внимание на то, что врачей "скорой" не обеспечили средствами индивидуальной защиты. Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент здравоохранения Ровенской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был решен".

Детали: Также Зеленский отметил, что Одесский областной медицинский центр пока не принимает пациентов с подозрением на коронавирус и лечение больных, хотя в будущем это планируется. Туда уже направили респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников обещают усилить.

В Запорожье рабочие экстренной помощи пожаловались, что их не включили в список, кто получает денежную надбавку за COVID-19. Сейчас этот вопрос решили - в четверг Минздрав выдал соответствующий указ.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория: