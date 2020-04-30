Пропустил 5 заседаний Рады: "слуга" вылетел на Кипр перед закрытием границы

Нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Холодов выехал на Кипр после призыва президента Владимира Зеленского к украинцам вернуться домой. С тех пор он пропустил 5 заседаний Верховной Рады.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Журналисты выяснили, что Холодов вылетел в Ларнаку 15 марта, хотя украинцев предупредили о прекращении авиасообщения с 17 марта.

С тех пор нардепа в Украине не было.

За полтора месяца Верховная Рада уже 5 раз собиралась на внеочередные заседания. В частности, парламентарии принимали срочные решения для противодействия коронавирусу.

Кроме того, 30 марта Холодов также не присутствовал на заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где он занимает должность заместителя председателя.

В следующих же заседаниях нардеп участвовал в режиме онлайн.

"Схемы" также указывают, что за это время авиакомпания Sky Up осуществила меньшей мере один эвакуационный рейс для граждан Украины из Кипра (20 марта).

По состоянию на 29 апреля, подтвердили журналистам три источника, Холодов действительно находится на Кипре и не посещал Украину. Среди источников "Схем": правоохранитель из Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, сотрудники украинской авиакомпании и Государственной пограничной службы Украины.

Журналисты также отмечают, что нардеп с женой владеют имением у побережья в городе Лимасол. Там до недавнего времени была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов. Этот факт помог расследователям выяснить, что семья депутата причастна к столичному табачному бизнесу. Самому же Холодову приписывают лоббирование "табачной правки", которая увеличивает заработки для розничных торговцев сигаретами.

"Схемы" направили запрос нардепу и его помощникам с вопросом о том, почему он покинул страну после призыва президента вернуться домой. На данный момент ответа журналисты не получили.

Напомним: