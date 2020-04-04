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Зеленский заверил, что недостатка продуктов из-за COVID-19 не будет

Суббота, 4 апреля 2020, 16:42
Зеленский заверил, что недостатка продуктов из-за COVID-19 не будет

Нехватки продуктов питания в Украине не будет, потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба ОП

Прямая речь Зеленского: "Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет.

Дословно: "Государство должно заниматься самыми бедными. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Мы должны внести эти изменения в бюджет. Прошу вас, несмотря на выходные,  как можно скорее разработать эти программы", - заявил Зеленский, обращаясь к представителям КМУ. 

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь сообщил, что правительство нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

Также правительство провело переговоры с владельцами и руководителями АЗС о необоснованном повышении цен на топливо и в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.

В ходе совещания обсуждался вопрос переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов, производственных мощностей, возможностей закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничестве с иностранными производителями в Украине.

Предыстория: 

Ранее президент Украины заявил, что к торговцам, которые во время паники из-за карантина завышают цены на товары, будет применен "пакет жестких мер".

Узнать больше: 

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Напомним, 

  • В марте на отдельные товары - мясо, гречка, туалетная бумага, чеснок, лимоны, лук, лекарства - произошел рост цен, сообщили в НБУ. 
  • По результатам соцопроса КМИС, более трети украинцев сейчас переживают за здоровье близких, почти треть беспокоят цены на продукты и недостаточность в продаже средств индивидуальной защиты во время эпидемии COVID-19.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкоронавирускарантинпродуктыКабинет министров
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