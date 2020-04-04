Еще один военный заразился коронавирусом

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Детали: По данным командования, зафиксированный случай - второй среди военнослужащих Киевского гарнизона.

Дословно: "Военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами острого респираторного заболевания. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования - быстрый тест и ПЦР, которые показали положительный результат.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы".

Детали: Военнослужащие, которые имели контакт с больным при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию, у них будут взяты пробы на COVID-19, сообщили в ВСУ.

Знать больше:

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория:

По состоянию на 2 апреля в ВСУ зафиксировали первый случай заболевания коронавирус - у врача Хмельницкого военного госпиталя.

Позже в ВСУ сообщили о втором случае заболевания COVID-19 у военного.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находились 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 человека.