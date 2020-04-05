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Загрязнение воздуха в Киеве зашкаливает, местами слишком опасно

Воскресенье, 5 апреля 2020, 17:55
Загрязнение воздуха в Киеве зашкаливает, местами слишком опасно

В Киеве показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Источник: онлайн-сервисы мониторинга качества воздуха, Украинская правда 

Детали: По данным ряда сервисов, в Киеве фиксируется превышение показателей AQI (общий индекс качества воздуха) и PM 2.5 (наличие в воздухе взвешенных частиц, мелкой пыли и аэрозоля).

По данным сервиса AirVisual, подавляющее количество дней за последний месяц (с 7 марта по 5 апреля) воздух в Киеве было преимущественно "плохим", "нездоровым", а иногда "очень нездоровым".

В период с 7 по 11 марта показатели AQI колебались от 54 до 123 ед., с 16 до 21 марта - от 52 до 121, с 25 до 30 марта - от 74 до 154 ед., с 1 по 5 апреля - от 57 до 153 ед.

В эти даты наличие в воздухе взвешенных частиц, мелкой пыли и аэрозоля (индекс PM 2.5) также превышает нормальные показатели.

 
показатель aqi с 7 марта до 5 апреля 
 
показатель aqi с вечера 3 апреля до утра 5 апреля  

 

 
показатель РМ 2,5 за период с 7 марта до 5 апреля  
ПОКАЗНИК PM 2.5 З ВЕЧОРА 3 КВІТНЯ ДО РАНКУ 5 КВІТНЯ 
показатель PM 2.5 с вечера 3 апреля ДО утра 5 апреля  
 
Состояние загрязнения воздуха в районах Киева и прилегающих территориях утром 5 апреля

В некоторых районах Киева утром 5 апреля показатели AQI и РМ 2.5 достигли опасных.

 

 
показатель AQI утром 5 апреля составил 271 ед.
 
ПОКАЗАТЕЛЬ РМ 2,5 УТРОМ 5 апреля составил 220,9 ЕД.

По прогнозам ресурса AQICN, в ближайшие дни в некоторых районах Киева также ожидается превышение допустимых показателей.

 
Вранці 7 квітня подекуди у Києві індекс AQI коливатиметься від 130 до 151 од. 

Telegram-бот "Индекс качества воздуха" по состоянию на утро 5 апреля сообщал о превышении показателей загрязнения в большинстве районов Киева, идентифицируя состояние воздуха как опасное и советуя оставаться в помещении.

В частности, на Теремках был зафиксирован показатель в 152 ед., на Подоле - 158, на Соломенке 175. Через несколько часов показатели снизились, в частности на Подоле и Оболони - до 82 ед., на Теремках - до 47.

Стоит отметить, что один из проектов городской инициативы Kyiv Smart City "air.kyivsmartcity.com", который начал работу в мае 2019 года, с января 2020 г. находится в "техническом перерыве с целью улучшения работы платформы". На странице ресурса сообщается, что авторы "прорабатывают новую систему датчиков качества воздуха". Перезапуск платформы версии 2.0 предполагался 1 апреля 2020 года. 

Справка: По данным ВОЗ, среднесуточный уровень PM 2.5 в воздухе не должен превышать 25 мкг/куб, т.к. мелкие и легкие частицы PM 2.5 практически не оседают и представляют наибольший риск для здоровья человека,  проникая в легкие и оказывая негативное влияние на жизненно важные внутренние органы.

Показатель AQI считается нормальным в пределах от 0 до 50 ед, более высокие показатели опасны для здоровья человека. Так, при показателях от 101 до 150 ед. дети и взрослые, болеющие респираторными заболеваниями, например, астмой, должны ограничивать длительное пребывание на свежем воздухе, а при показателях от 151 до 200 и выше последствия для здоровья могут почувствовать все, на уязвимых социальных группах такое состояние воздуха скажется более существенно, пребывание на свежем воздухе должно быть ограничено.

 

Предыстория: 

Ранее в ГСЧС сообщили, что загрязнение воздуха в Киеве связано с антициклоном, высоким давлением, слабым ветром и повышением температуры в приземном слое, что продлится в ближайшие несколько дней.

По данным ЦГО, по состоянию на 3 апреля в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.

4 марта в КГГА со ссылкой на данные лаборатории "Киевской службы спасения" и ГСЧС сообщили, что превышение объема продуктов горения на всей территории Киева выявлено из-за большого количества пожаров в экосистемах столицы и Киевской области.

Наталия Нечай, УП

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Темы: Киевэкологияздоровье
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