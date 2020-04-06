Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко

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Понедельник, 6 апреля 2020, 18:25

В Беларуси мужчина, мать которого умерла от коронавируса, просит правоохранителей возбудить уголовное дело против президента Александра Лукашенко из-за его бездействия.

Источник: "БЕЛСАТ"

Текст заявления Александра Матвеева: "Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г.р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь.

Который, находясь на посту президента республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна".

Детали: Матвеев считает, что власти Беларуси не предоставляет никакой информации людям о ситуации с болезнью в стране: фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается.

По его мнению, Беларуси необходим карантин. Сам Матвеев живет во Франции.

4 апреля Матвееву похоронили в закрытом гробу на армейском кладбище в Полоцке. В тот же день к родственникам умершей приехали сотрудники милиции с проверкой по заявлению.

 

Женщина умерла 2 апреля, по словам сына, ей трижды меняли диагноз: "Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было невозможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге".

Кроме того, прежде чем женщину перевели в реанимацию ее лечили в общей палате с еще несколькими пациентами, что с этими людьми родственники умершей не знают.

6 апреля Минздрав Беларуси сообщал о смерти 13 человек от коронавируса. Имен белорусский Минздрав не озвучивает.

Предыстория:

  • Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
  • Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая и намерен побывать перед эти в Москве.

Украинская правда
Темы: Беларусь Лукашенко Covid-2019 коронавирус


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