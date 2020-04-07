Кличко о карантинных запретах: Исключений для бодибилдеров и моржей нет

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Вторник, 7 апреля 2020, 12:41

Мэр столицы Виталий Кличко просит киевлян с пониманием отнестись к запрету заниматься спортом на спортплощадках, введенному правительством: сохранить жизнь сейчас является приоритетной задачей.

Источник: Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ

Прямая речь: "Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом... Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса - это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь.

Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет! Соблюдайте правила, чтобы мы скорее прошли этот период и вернулись к привычной жизни".

Детали: Глава столицы отметил, что даже профессиональные спортсмены прекратили тренировки, а летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Предыстория:

  • 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые нормы начали действовать с 6 апреля. Они включают и запрет заниматься на спортплощадках.
  • В столице по этому поводу произошло несколько инцидентов на территории столичного Гидропарка. 2 апреля на съемочные группы двух телеканалов, которые готовили репортажи, напали разъяренные культуристы.
  • 6 апреля мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу. На молодого человека составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа.

Украинская правда
Темы: карантин Киев


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