Кличко о карантинных запретах: Исключений для бодибилдеров и моржей нет

Мэр столицы Виталий Кличко просит киевлян с пониманием отнестись к запрету заниматься спортом на спортплощадках, введенному правительством: сохранить жизнь сейчас является приоритетной задачей.

Источник: Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ

Прямая речь: "Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом... Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса - это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь.

Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет! Соблюдайте правила, чтобы мы скорее прошли этот период и вернулись к привычной жизни".

Детали: Глава столицы отметил, что даже профессиональные спортсмены прекратили тренировки, а летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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