Лукашенко все еще противится карантину: Жрать что будем?

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что ввести карантин или комендантский час очень просто, но завершить посевную кампанию или доить коров "по удаленке" не получиться.

Источник: TUT.BY со ссылкой на сюжет телеканала "Беларусь 1"

Прямая речь Лукашенко: "Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль.

Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 – и важнее ее нет.

Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?"

Детали: По словам Лукашенко, карантин внесет только раскол в общество, поскольку есть работа, которую невозможно сделать "на удаленке" (президент Беларуси привел пример с дойкой коров), а также непонятно, сохранять ли заработную плату тем, кто не может работать дистанционно и сидел бы дома.

Вместе с тем издание отмечает, что под петицией с требованием к властям Беларуси ввести в стране карантин из-за вспышки коронавируса подписались уже более 150 тысяч человек.

Ее авторы считают, что в стране "происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей".

По данным Минздрава Беларуси, с момента регистрации первого случая заражения коронавирусом в Беларуси инфицированы 700 человек. Из них 53 уже выздоровели, в больницах под наблюдением медиков находятся 634 человека, умерли 13 человек.

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