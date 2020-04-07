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Эксглава Харьковщины стала нардепом

Вторник, 7 апреля 2020, 20:25
Эксглава Харьковщины стала нардепом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную народным депутатом Украины.

Источник: сообщение прессслужбы ЦИК

Детали: 7 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. На нем ЦИК зарегистрировала нардепом 36-летнюю Светличную, выбранную на промежуточных выборах 15 марта в одномандатном избирательном округе №179 как самовыдвиженку.

Предыстория:

  • 15 марта в округе №179 состоялись промежуточные выборы, поскольку избранника от этого округа Алексея Кучера назначили главой Харьковской областной госадминистрации.
  • В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов в пользу Светличной.
  • Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.
  • В Харьковскую ОГА Светличную назначал еще бывший президент Петр Порошенко.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаЦИКХарьковская область
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