Эксглава Харьковщины стала нардепом
Вторник, 7 апреля 2020, 20:25
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную народным депутатом Украины.
Источник: сообщение прессслужбы ЦИК
Детали: 7 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. На нем ЦИК зарегистрировала нардепом 36-летнюю Светличную, выбранную на промежуточных выборах 15 марта в одномандатном избирательном округе №179 как самовыдвиженку.
Предыстория:
- 15 марта в округе №179 состоялись промежуточные выборы, поскольку избранника от этого округа Алексея Кучера назначили главой Харьковской областной госадминистрации.
- В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов в пользу Светличной.
- Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.
- В Харьковскую ОГА Светличную назначал еще бывший президент Петр Порошенко.
Украинская правда