Эксглава Харьковщины стала нардепом

766 просмотров
Вторник, 7 апреля 2020, 20:25

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную народным депутатом Украины.

Источник: сообщение прессслужбы ЦИК

Детали: 7 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. На нем ЦИК зарегистрировала нардепом 36-летнюю Светличную, выбранную на промежуточных выборах 15 марта в одномандатном избирательном округе №179 как самовыдвиженку.

Предыстория:

  • 15 марта в округе №179 состоялись промежуточные выборы, поскольку избранника от этого округа Алексея Кучера назначили главой Харьковской областной госадминистрации.
  • В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов в пользу Светличной.
  • Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.
  • В Харьковскую ОГА Светличную назначал еще бывший президент Петр Порошенко.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада ЦИК Харьковская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Бе!Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок 7 апреля 2020, 14:48
Как Коломойский помогает Зеленскому решиться, или 16 тысяч правок от олигарха и Ко 7 апреля 2020, 11:00
"Антиколомойский" законопроект побил все рекорды: более 16 тысяч правок 7 апреля 2020, 10:30
Все новости
Главные новости
Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья касательно карантина
Президент: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым запретили есть мороженое
Украина на пороге пика коронавирусной болезни – Минздрав
В Британии резкий рост смертности от коронавируса, более 850 жертв за сутки
Все новости
опрос

На карантине мужчины стали больше времени тратить на секс, сон и алкоголь

комиксы

На передовой: суровая реальность врачей во время пандемии коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!