Эксглава Харьковщины стала нардепом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную народным депутатом Украины.

Источник: сообщение прессслужбы ЦИК

Детали: 7 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. На нем ЦИК зарегистрировала нардепом 36-летнюю Светличную, выбранную на промежуточных выборах 15 марта в одномандатном избирательном округе №179 как самовыдвиженку.

Предыстория: