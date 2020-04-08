Трамп подумывает остановить финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибок в реагировании на пандемию коронавируса.
Источник: CNN
Детали: Во время брифинга Трамп сначала высказался за отмену финансирования, но позже заявил: "Я не говорю, что планирую это сделать, но мы планируем пересмотреть это (решение – УП)".
По его словам, организация "получает большие суммы средств от США". Он считает, что отдельные программы ВОЗ заслуживают внимания, но в целом было допущено много ошибок. В частности он считает ошибочным то, что ВОЗ не поддержала его позицию о приостановлении поездок из Китая.
"Мы должны изучить этот вопрос", – подытожил лидер Штатов.
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Напомним:
- С начала эпидемии коронавируса в мире зарегистрировали 1 428 428 случаев заражения, 82 тысячи смертей и 300 тысяч людей, которые выздоровели после инфицирования.
- В то же время в ВОЗ отмечают, что 95% погибших в связи с коронавируса в Европе имели более 60 лет.
- Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, не снимать их слишком рано.