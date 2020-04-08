Трамп подумывает остановить финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибок в реагировании на пандемию коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Во время брифинга Трамп сначала высказался за отмену финансирования, но позже заявил: "Я не говорю, что планирую это сделать, но мы планируем пересмотреть это (решение – УП)".

По его словам, организация "получает большие суммы средств от США". Он считает, что отдельные программы ВОЗ заслуживают внимания, но в целом было допущено много ошибок. В частности он считает ошибочным то, что ВОЗ не поддержала его позицию о приостановлении поездок из Китая.

"Мы должны изучить этот вопрос", – подытожил лидер Штатов.