Обвиняемого в госизмене полковника Безъязыков приговорили к 13 годам

Полковника Ивана Безъязыков, которого освободили из плена боевиков "ДНР" в 2016 году, а затем обвинили в государственной измене, приговорили к 13 годам заключения.

Источник: "Медийная инициатива за права людей" в Facebook

Детали: Шевченковский райсуд Киева вынес приговор полковнику Вооруженных сил Украины и разведчику 7 апреля (судьи: Лидия Щебуняева, Виталий Циктич и Оксана Голуб).

Иван Безъязыков летом 2014 года возглавлял разведку сектора "Д" (вдоль границы с Россией). После обстрела села Степановка со стороны РФ вместе с двумя офицерами под белым флагом пошел договариваться о возвращении тел погибших бойцов 30-й бригады. Все трое попали в плен.

По словам Безъязыкова, с 25 августа 2014 года до конца сентября его удерживали на одной из дач Рината Ахметова в ботсаду Донецка, в подвале, ежедневно возили в "разведуправление ДНР", где он разговаривал с гражданином Украины Олегом Шляпиным (бывшим донецким судьей и адвокатом, позывной "63-й") и гражданином РФ Сергеем Дубинским (одним из обвиняемых сейчас по МН17, позывной "Хмурый").

Безъязыков утверждает: находился под их полным контролем, а человек, которого во время заседаний называли его водителем (Кононенко), был его конвоиром.

Полковник ВСУ не скрывал, что боевики склоняли его перейти на сторону врага, но в суде говорил: никогда не соглашался на сотрудничество.

Со слов Безъязыкова, террористы заставляли выполнять определенные мелкие работы, но ни одно его действие не навредило ни государству, ни его гражданам.

Защита заявляла, что Безъязыков даже пытался максимально применить свои умения разведчика – и после обмена (в июле 2016 года) просил его допросить в СБУ и дать информацию представителям ГУР МО, а затем встретился с представителями Международной следственной группы по МН17. Во время последней встречи он рассказал, как было устроено "разведуправление", кто им руководил, кто был в подразделениях. В частности, и о Дубинском, а также еще одном фигуранте дела МН17 Олеге Пулатове.

Полковник утверждал, что следователи СБУ давили на него, чтобы он "нафантазировал" о финансовых потоках террористов из "разведуправления".

По словам защиты, в суде прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измены: мол, ни один свидетель не говорил о его сотрудничестве с боевиками. Даже ключевой свидетель – офицер Руслан Косинский – рассказал в суде, что полковник присутствовал при попытке завербовать его, но был в форме неустановленного образца и молчал (хотя на допросе во время следствия Косинский утверждал, что полковник был в форме российского образца и имел пистолет Стечкина).

Непосредственного командира Безъязыкова – генерала Петра Литвина – в суде не допросили.

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