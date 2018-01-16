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К делу Безъязыков приобщили расшифровки разговоров с "ДНРовцами"

Вторник, 16 января 2018, 02:10
К делу Безъязыков приобщили расшифровки разговоров с ДНРовцами

Шевченковский суд приобщил к делу о госизмене, в котором фигурирует полковник ВСУ Иван Безъязыков, расшифрованные телефонные разговоры, которые, по утверждению прокурора, доказывают переход подсудимого на сторону противника в условиях войны.

Об этом сообщает 5 канал.

В части разговоров Иван Безъязыков выступает непосредственным участником, в остальных – просто упоминается, как утверждает обвинение. Сам подсудимый и его защита обвинения отвергают.

Кроме того, Безъязыков попросил охрану для его семьи – по мнению подсудимого, им грозит опасность.

Обвинение заявляет: с августа 2014 го по июль 2016 года, во время пребывания в плену боевиков, Безъязыков стал членом террористической "ДНР" и работал в "разведывательном управлении" вооруженного формирования.

"Есть серия разговоров, которые я бы назвал "попытки боевиков дискредитировать пленного". Не только Безъязыкова пытались дискредитировать. Были обычные солдаты, были люди, которых сами боевики считали суперпленными. То есть пленные, за которых можно получить 15 человек", – отметил адвокат Олег Веремеенко.

"Следует, что господин Безъязыков не был никаким военнопленным. Он, согласно иерархии, занимал не последнюю позицию в этой организации, давая указания и поручения другим членам террористической организации", – прокомментировал прокурор Олег Пересада.

Следующее заседание по этому делу состоится 22 января.

Как известно, военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".

Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР".

Жена Безъязыкова уверяла, что ее супругу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился.

Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.

4 января суд продлил арест подозреваемого до 15 февраля включительно.

Темы: шпионажпленныеДНРсуд
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