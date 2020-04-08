Разумков назвал новую дату внеочередной Рады: заседание откладывается
Среда, 8 апреля 2020, 19:20
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.
Источник: заявление председателя парламента Дмитрия Разумкова в телеэфире, которое передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник".
Предыстория:
- Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу.
- В "Слуге народа" рассчитывали, что Рада проведет внеочередное заседание в пятницу, 10 апреля.