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Разумков назвал новую дату внеочередной Рады: заседание откладывается

Среда, 8 апреля 2020, 19:20
Разумков назвал новую дату внеочередной Рады: заседание откладывается

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Источник: заявление председателя парламента Дмитрия Разумкова в телеэфире, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник".

Предыстория:

  • Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу.
  • В "Слуге народа" рассчитывали, что Рада проведет внеочередное заседание в пятницу, 10 апреля.

Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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