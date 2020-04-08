Разумков назвал новую дату внеочередной Рады: заседание откладывается

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Источник: заявление председателя парламента Дмитрия Разумкова в телеэфире, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник".

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