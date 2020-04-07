Рада планирует собраться на внеочередное заседание в пятницу – Кравчук

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Вторник, 7 апреля 2020, 21:14

Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание в пятницу, 10 апреля, и принять на нем изменения в госбюджет, необходимые для противодействия коронавирусу.

Источник: комментарий замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук "Укринформу"

Прямая речь: "Мы рассчитываем, что до конца недели мы его проголосуем уже в Верховной Раде. Ориентируемся на пятницу".

Детали: По ее словам, премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с главами комитетов ВР и руководством фракции "Слуга народа" накануне обсудили обновленный проект изменений в госбюджет, и "уже сейчас практически финальный вариант есть". Сейчас его дорабатывает Министерство финансов.

Кравчук отметила, что в настоящее время среди депутатов есть понимание и согласие по проекту изменений в бюджет, ожидается, что они будут приняты.

Она подчеркнула, что после принятия изменений в бюджет будет запущен процесс социальных выплат.

По словам Кравчук, премьер-министр заверил депутатов, что изменения в бюджет предусматривают ограничения на период карантина заработных плат чиновников и членов наблюдательных советов.

Кроме того, по словам замглавы фракции "Слуга народа", в повестку дня внеочередного заседания также планируется внести рассмотрение 12 постановлений об отмене принятия закона об открытии рынка земли.

Предыстория:

  • Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу.
  • 30 марта Верховная Рада провела три внеочередных заседания сразу, на которых решила вопросы, связанные с эпидемией COVID-19, поменяла министров здравоохранения и финансов, открыла рынок с/х земли и поддержала за основу закон о банках, который был необходим для предоставления поддержки Международным валютным фондом и который, как считается, не даст Игорю Коломойскому вернуть "Приватбанк".
  • Однако народные депутаты не поддержали предложенные правительством изменения в государственный бюджет на текущий год, так как ради борьбы с коронавирусом урезается финансирование важных сфер.

Темы: Верховная Рада госбюджет


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