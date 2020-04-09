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Ляшко провел "спецоперацию" на Николаевщине: вируса не нашел

Четверг, 9 апреля 2020, 15:39
Ляшко провел спецоперацию на Николаевщине: вируса не нашел
Новости N

Контрольные исследования образцов больного пневмонией в Николаевской области в независимой лаборатории, которые были отобраны, чтобы убедиться в правильности алгоритма действий местных медиков, совпали с выводами николаевских специалистов.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко, который приехал с инспекцией в Николаев, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Выводы совпали с теми, которые сделали местные специалисты - тесты отрицательные".

Детали: По словам Ляшко, цель его визита - проверить алгоритмы действий на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, есть ли какой-то сбой, который не позволяет выявить больных коронавирусом.

Он сообщил, что посмотрел как заседает оперативный штаб и ознакомился с работой вирусологической лаборатории, которая, по его утверждению, имеет возможность производить до 500 ПЦР в сутки. Ляшко отметил, что увиденное его удовлетворило.

Ляшко планирует посетить опорные для приема больных с коронавирусом больницы.

В конце визита планируется провести встречу с руководством области, чтобы подсказать им, что нужно модернизировать, что поправить, чтобы быть полностью готовыми к возможному приему больных.

Отосительно заключений и выводов о состоянии готовности области к борьбе с коронавирусом, то они будут сделаны позже, после комплексного обследования и изучения ситуации.

Напомним: 9 апреля автомобиль Volkswagen Passat, на котором Николаевом передвигается главный санитарный врач Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек. В Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться с феноменом Николаевщины.

Темы: коронавирусНиколаевская областьМинздрав
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